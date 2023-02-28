انقطاع المياه عن 10 مناطق بالمرج 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 10 مناطق بالمرج ومؤسسة الزكاة بالقاهرة، اليوم انقطاع مياه الشرب لمدة 12 ساعة.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا للقيام بأعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لزوم تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر ابو صير – كفر الباشا – البركة – الآمن المركزى – أبو حوشان).

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً اليوم الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأكدت الشركة، أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .