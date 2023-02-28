اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:06 م
أكرم القصاص
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انطلاق فعاليات التمرين العسكرى العُمانى البريطانى "عاصفة الجبل 2023 "

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:31 ص
انطلاق فعاليات التمرين العسكرى العُمانى البريطانى "عاصفة الجبل 2023 " تدريبات عسكرية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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انطلق التمرين العسكري العُماني البريطاني المشترك "عاصفة الجبل 2023"، اليوم الثلاثاء، والذي يشارك فيه الجيش العماني بمظلات سلطان عُمان ووحدات عسكرية من القوات الملكية البريطانية، وتستمر فعالياته حتى الثاني عشر من شهر مارس المُقبل.

 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن التمرين يأتي في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السُّلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لمنتسبيه وتبادل الخبرات العسكرية، وضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي يحرص على تنظيمها وإعدادها تحقيقًا للأهداف المرجوة.

 


عاصفة الجبل 2023

تدريبات عسكرية

عمان

بريطانيا



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