انطلاق فعاليات التمرين العسكرى العُمانى البريطانى "عاصفة الجبل 2023 "

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن التمرين يأتي في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السُّلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لمنتسبيه وتبادل الخبرات العسكرية، وضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي يحرص على تنظيمها وإعدادها تحقيقًا للأهداف المرجوة.