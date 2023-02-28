اليوم.. جنح الأميرية تستكمل نظر محاكمة المتهم بدهس طفل في القاهرة الجديدة

كتب عبد الله محمود

تستكمل اليوم محكمة جنح الأميرية بالقاهرة، نظر جلسة محاكمة المتهم بدهس طفل، أثناء قيادة المتهم لسيارة بسرعة جنونية فى كمباوند، وذلك بعد ورود التقرير الطبى النهائي، وتفريغ كاميرات المراقبة حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى "يوسف" فى العقد الثانى من العمر، صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب الى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

واقترح قانون المرور الجديد، الذى لم يطبق تى الآن ، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث ومن بينها عقوبة السرعات الجنونية وعاقب القانون المخالفين فيها طبقا للمواد التالية..

- السرعات الجنونية على الطرق:

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.