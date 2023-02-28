المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: التصفيات المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم 11مارس

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، إجراء التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم السنوية على مستوى الجمهورية، بدءا من 11 مارس، وتستمر حتى 15 مارس بالمقرات المعلنة فى الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.
وتؤهل المسابقة للتصفيات النهائية بين كل الأعمار على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته بالتجويد، بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.
وكانت قد نظمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية مسابقة الازهرى الصغير بمشاركة طلاب المعاهد الازهرية بالمحافظة وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة .
وحضر فعاليات المسابقة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف إدارة رياض الأطفال بقيادة فاتن عطية مدير الإدارة و سارة محمود بالإدارة، والتعاون مع إدارة شئون القرآن الكريم بقيادة الشيخ محمد عبد النبي وموجهي الإدارة وأعضائها الفنيين كل من إشراف نعيمة محمد سعد مدير إدارة الأمن.
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