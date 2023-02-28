المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: التصفيات المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم 11مارس

وكانت قد نظمت المنطقة الأزهري ة بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية مسابقة الازهرى الصغير بمشاركة طلاب المعاهد الازهري ة بالمحافظة وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة .

وحضر فعاليات المسابقة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف إدارة رياض الأطفال بقيادة فاتن عطية مدير الإدارة و سارة محمود بالإدارة، والتعاون مع إدارة شئون القرآن الكريم بقيادة الشيخ محمد عبد النبي وموجهي الإدارة وأعضائها الفنيين كل من إشراف نعيمة محمد سعد مدير إدارة الأمن.