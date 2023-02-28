المشدد 5 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة سائق تحت تهديد السلاح بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2224 لسنة 2022 جنح قسم قها، والمقيدة برقم 2896 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد م غ"، وأخر مجهول، شرعا في سرقة المجني عليه "محمد ش ع" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المجني عليه حاول منع المتهمين من إتمام جريمتهم والاستيلاء على متعلقاته الشخصية المتواجدة بها، والذى ما أن شاهده متلبسا بجريمته حتى حاول منعه فأشهر فى وجهه سلاح أبيض "مطواة" للحيلولة دون ضبطه ولإتمام سرقته فاستغاث بالمارة، وتمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة وذلك حال تواجد آخر مجهول بمسرح الواقعة للشد من أزره ولمساعدته بالهروب، فأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل الإرادة به ألا وهو تجمع الأهالي، والذين قاموا بضبطه وذلك على النحو المبين بالأوراق.