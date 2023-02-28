المستندات والإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثيرون عن الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لأول مرة في حالة الانتقال أو شراء منزل جديد في محافظة الجيزة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إجراءات تركيب عداد مياه وتوصيل مرفق المياه، على النحو الآتي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب يقدم للسيد/ مدير الفرع لتوصيل المياه (النموذج المعد لذلك).

2- موافقة الجهة المختصة على توصيل المياه إلى محل الاشتراك.

3- صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو ترخيص المباني.

4- فاتورة مياه من نفس المنزل أو الجار.

5- صورة إثبات الشخصية لطالب الاشتراك (البطاقة).

ثانيا: إجراءات التوصيل

1- سداد قيمة أجور المعاينة بالخزينة.

2- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفني المختص الذي يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل.

3- يتم تسعير المقايسة الابتدائية طبقا للأسعار المعمول بها في الشركة وسدادها بالخزينة بمعرفة المشترك.

4- يتم صرف المهمات من المخازن بمعرفة المشرف الفني المختص.

5- يتم توصيل المياه للمشترك وإثبات تاريخ فتح المياه للاشتراك (على النموذج المعد لذلك).

6- استخراج فاتورة الاستهلاك للمشترك في الشهر التالي للاشتراك.

وأوضحت "الشركة" الإجراءات التى يجب أن يتبعها المواطن حال رغبته فى تركيب عداد مياه خاص لشقته، تفاديا لمشاكل تقسيم قيمة استهلاك فاتورة المياه بين سكان العقار الواحد، وذلك على النحو الآتي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- توفير صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

2- توفير إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

3- توفير إيصال المياه الخاص بالعقار.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.

5- حضور مالك الشقة شخصيا.

ثانيا: الإجراءات

1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

2- سداد قيمة رسوم المعاينة.

3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.

6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.