الكرملين: بوتين ولوكاشينكو على اتصال دائم ولا نعلن جميع الاتصالات بينهما

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على اتصال دائم، مُشيرا إلى أن الكرملين لا يفصح عن جميع الاتصالات التي تُجرى بينهما.



وقال المتحدث -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "الرئيسين يتفاعلان بشكل متكرر، لكننا لا نعلن عن كل اتصال بينهما. إنهما في الواقع يجريان باستمرار حوارًا مكثفًا ووثيقًا للغاية".



يُذكر أن الرئيس البيلاروسي أعلن في وقت سابق أنه أجرى حوارا مطولا مع بوتين في 24 فبراير الجاري.



كان آخر لقاء بين بوتين ولوكاشينكو في موسكو في الـ17 من فبراير الجاري، وبحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الاقتصادية والأمنية. وشدد لوكاشينكو، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة بوتين في نوفو-أوجاريوفو، على التعاون التكنولوجي بين الدولتين المتجاورتين المتحالفتين، مضيفا أن هذا التعاون يفشل أثر العقوبات المفروضة على روسيا