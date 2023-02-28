اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:24 م
أكرم القصاص
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القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعة أسيوط ومديرية التعليم بالقاهرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:30 م
القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعة أسيوط ومديرية التعليم بالقاهرة خلال الندوة
كتب زكى القاضى

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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصرى ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة .
 
وقد تم خلال الندوتين إلقاء محاضرات عن تنمية روح الإنتماء الوطنى ومحاربة الإرهاب الفكرى والتطرف كبُعد إجتماعى للأمن القومى ، وكذا جهود التنمية الشاملة للدولة خاصة فى صعيد مصر خلال الثمان سنوات الماضية ، وخلال الندوتين تم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الجامعات والمدارس أظهرت جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب وكذا التنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن والمشروعات التنموية القومية العملاقة وأهمها مشروع حياة كريمة وأهميتها لمصر .
 
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، موضحاً المخاطر والتحديات والأزمات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب وماتقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً .
 
وفى ختام الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء والطلبة المتفوقين فى المجالات المختلفة وعدد من ذوى الهمم وعُزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

القوات المسلحه

الدفاع الشعبي

جامعه اسيوط

اخبار الجيش



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