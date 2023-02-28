العراق يعلن القبض على 12 إرهابيًا في خمس محافظات

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 12 إرهابياً في خمس محافظات.



وأفادت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بأن "قيادة عمليات الأنبار وميسان وصلاح الدين، والفرق السابعة والثامنة والرابعة عشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من تلك القيادات، قامت بنصب كمائن محكمة في محافظات (بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين)".



وأضافت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في قضية (رمانة وعنة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والأيسر وعامرية الفلوجة والدورة)".