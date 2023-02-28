اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:13 م
أكرم القصاص
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العراق يعلن القبض على 12 إرهابيًا في خمس محافظات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:15 م
العراق يعلن القبض على 12 إرهابيًا في خمس محافظات الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 12 إرهابياً في خمس محافظات.


وأفادت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بأن "قيادة عمليات الأنبار وميسان وصلاح الدين، والفرق السابعة والثامنة والرابعة عشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من تلك القيادات، قامت بنصب كمائن محكمة في محافظات (بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين)".


وأضافت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في قضية (رمانة وعنة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والأيسر وعامرية الفلوجة والدورة)".


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