العثور على مخبأ وملجأ عمومي أسفل حديقة فى كفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

كشفت أعمال الهدم لحديقة كفر الزيات الكائنة أمام محكمة كفر الزيات الجزئية بمحافظة الغربية، عن وجود نفق سري أسفل الهدد، يتخطى عمره نصف قرن، تم حفره في الستينيات.