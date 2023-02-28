العثور على مخبأ وملجأ عمومي أسفل حديقة فى كفر الزيات

كشفت أعمال الهدم لحديقة كفر الزيات الكائنة أمام محكمة كفر الزيات الجزئية بمحافظة الغربية، عن وجود نفق سري أسفل الهدد، يتخطى عمره نصف قرن، تم حفره في الستينيات.
كان مجلس مدينة كفر الزيات برئاسة المحاسب عادل داود رئيس المدينة قد بدأ في أعمال الهدم للحديقة الكائنة أمام محكمة كفر الزيات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ضمن خطة التطوير وأعمال توسعة الطريق.
وأثناء أعمال الهدم عثر عمال الحفر على مدخل لنفق سري مبني بالخرسانة، وتم فرض كردون أمنى حول النفق السري، وتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة بالتنسيق مع وزارة الآثار لمعاينة النفق وإعداد تقرير هندسي عاجل بشأنه وإخطار محافظ الغربية.
أقدم مخبأ وملجأ عمومي
مخبأ وملجأ عمومي
أقدم مخبأ وملجأ عمومي
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