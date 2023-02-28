العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية متفحمة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عثر أهالي قرية ملوكة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف صباح اليوم الثلاثاء على جثة لفتاة متفحمة ومجهولة الهوية حتى الآن، وعقب ورود بلاغ من الأهالي إلى رجال الشرطة انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة مشتعل بها النيران لفتاة مجهولة الهوية بالقرب من الزراعات بقرية ملوكة دائرة مركز ببا، وبوجود علامات شبهه جنائية، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي بناءً على تعليمات جهات التحقيق.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف جثة لفتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالي 15 عامًا، إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والتعرف على هوية الفتاة، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.