اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:03 م
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السجن 5 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بمركز دشنا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:55 م
السجن 5 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بمركز دشنا سجن
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، عاملين 5 سنوات  لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية، بمركز دشنا شمالي قنا.
 
تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسن.ع.م، 42 عاما، مزارع، و محمد.ا.ع، 70 عاما، تهمة حيازة وإحراز 3 بنادق آلية و444 طلقة نارية بقصد الاتجار.
 
أحيلت القضية التي حملت رقم 13889 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2941 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهما.
 
 
 



 

 


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