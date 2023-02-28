السجن 5 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بمركز دشنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، عاملين 5 سنوات لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية، بمركز دشنا شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسن.ع.م، 42 عاما، مزارع، و محمد.ا.ع، 70 عاما، تهمة حيازة وإحراز 3 بنادق آلية و444 طلقة نارية بقصد الاتجار.

أحيلت القضية التي حملت رقم 13889 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2941 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهما.