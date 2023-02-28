السجن 10 سنوات لسائق توك توك لحيازته مخدر الهيروين في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار طارق حسين الصيرفي، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي، بالسجن 10سنوات للمتهم " ن.ع.خ" سائق توكتوك، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 26547 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، الي قيام المتهم "ن.ع.خ"، سائق توكتوك بمزوالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب اتصال من أحد المصادر السرية انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وابصرت المتهم مستقلا دراجة نارية، فتم القاء القبض عليه والتحفظ علي الدراجة النارية وبتفتيشه عثر بحوزته علي قطعة من مخدر الهيروين.

وبتفتيش شخصه تبين بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة ،تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن القطعة بحوزة المتهم لجوهر الهيروين ووزنت 221.26 جراما، وأمرت بحبس المتهم لارتكابه جناية الإتجار بالمواد المخدرة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وبعد الاطلاع علي المواد رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.