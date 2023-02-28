السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مخدر الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني - كريم صبحى

قضت محكمة جنيات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بمعاقبة متهم بالحبس مـع الشغل لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتجاره في مخدر الهيروين بمدينة نصر.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حاز مخدر الهيروين بمدينة نصر بقصد الاتجار، كما أحرز سلاح أبيض (شفرة كتر) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر سيارة أجرة يقودها المتهم سائراً بها عكس اتجاه السير الصحيح، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 8 لفافات ورقية تحوى كلا منها جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض (كتر)، أحرز المخدر بقصد التعاطى بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون شوغ قانوني