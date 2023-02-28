السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقته بقنا

تعود أحداث القضية إلي 2018، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عبد الرؤوف.ش.ع، عامل، ومقيم بقرية رفاعة في فرشوط، تهمة قتل حسني، والشروع في قتل شقيقته منى.ع، وإصابتها بطلقات نارية، بسبب خلافات عائلية بينهم، بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط.

أحيلت القضية التي حملت رقم 3858 لسنة 2018، جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 1737 لسنة 2018، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.