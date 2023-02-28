الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

أ.ش.أ

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من: العميد عمر محمود حماد؛ للتعزية في وفاة النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب والعميد أحمد عبد الفتاح مصطفى؛ للتعزية في وفاة العميد عماد القاضي، الضابط بأكاديمية الشرطة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.