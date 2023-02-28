اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:51 ص
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:46 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من: العميد عمر محمود حماد؛ للتعزية في وفاة النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب والعميد أحمد عبد الفتاح مصطفى؛ للتعزية في وفاة العميد عماد القاضي، الضابط بأكاديمية الشرطة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

النائب أحمد حتة

العميد عماد القاضي

العميد أحمد عبد الفتاح مصطفى



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