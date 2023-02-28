اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:24 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه غسيل اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
 
 
وكشفت التحريات أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"شراء العقارات - تأسيس الشركات ، شراء السيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً.
 
 
 

غسل اموال

الداخلية

جرائم الاموال العامه

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