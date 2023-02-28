اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الحماية المدنية بالجيزة تجرى دورات تدريبية لرفع الوعى ضد خطر الزلازل.. صور

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:59 م
الحماية المدنية بالجيزة تجرى دورات تدريبية لرفع الوعى ضد خطر الزلازل.. صور جانب من الدورة
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة؛ لإعداد دورات تدريبية تستهدف رفع الوعي للتعامل مع مخاطر الكوارث لاسيما بعد زلزال تركيا وشمال سوريا.
 
 
الندوة التي أشرف اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عليها تركزت على تدريب العناصر البشرية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ومواجهة الكوارث الصغرى والكبرى.
 
تحرك المحافظة الرشيد امتد إلى الأهالي بانتقاء 10 مواطنين بمختلف الأحياء؛ لتدريبهم على أعمال الإنقاذ والإطفاء للمشاركة مع قوات الحماية المدنية حال حدوث كارثة (زلزال - سيول - فيضانات - حرائق).
 
 
 وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توجيهاته بضرورة رفع درجة الوعي للعاملين في المحافظة -مختلف الإدارات والأحياء- بل والمواطنين أيضًا.
 
تعليمات الوزير المحافظ كانت محل ترجمة سريعة على أرض الواقع من قبل إدارة الأزمات برئاسة الدكتورة سماح عفيفي بإعداد دورات وندوات للعاملين بالمحافظة وأحياء الدقي والعجوزة؛ لرفع الوعى والحد من مخاطر الكوارث خاصة الزلازل.
 
الدورة
الدورة

جانب من الدورة
جانب من الدورة

دورات تدريبية لرفع الوعى ضد أخطار الزلازل
دورات تدريبية لرفع الوعى ضد أخطار الزلازل

دورات تدريبية لرفع الوعى ضد الزلازل
دورات تدريبية لرفع الوعى ضد الزلازل

دورة للتعامل مع الزلزال
دورة للتعامل مع الزلزال
 

أمن الجيزة

دورات تدريبية

اخبار عاجلة

محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة