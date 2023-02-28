الحماية المدنية بالجيزة تجرى دورات تدريبية لرفع الوعى ضد خطر الزلازل.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة؛ لإعداد دورات تدريبية تستهدف رفع الوعي للتعامل مع مخاطر الكوارث لاسيما بعد زلزال تركيا وشمال سوريا.

الندوة التي أشرف اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عليها تركزت على تدريب العناصر البشرية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ومواجهة الكوارث الصغرى والكبرى.

تحرك المحافظة الرشيد امتد إلى الأهالي بانتقاء 10 مواطنين بمختلف الأحياء؛ لتدريبهم على أعمال الإنقاذ والإطفاء للمشاركة مع قوات الحماية المدنية حال حدوث كارثة (زلزال - سيول - فيضانات - حرائق).

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توجيهاته بضرورة رفع درجة الوعي للعاملين في المحافظة -مختلف الإدارات والأحياء- بل والمواطنين أيضًا.

تعليمات الوزير المحافظ كانت محل ترجمة سريعة على أرض الواقع من قبل إدارة الأزمات برئاسة الدكتورة سماح عفيفي بإعداد دورات وندوات للعاملين بالمحافظة وأحياء الدقي والعجوزة؛ لرفع الوعى والحد من مخاطر الكوارث خاصة الزلازل.