اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تضبط 14 "توك توك" مخالفا فى حملة بالطالبية.. صور

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:29 ص
الجيزة تضبط 14 "توك توك" مخالفا فى حملة بالطالبية.. صور ضبط "توك توك" مخالف
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 14 مركبة توك توك للسير المخالف وإعاقة الحركة المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حي الهرم شن حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق على المقاهي المفترشة للطريق العام بشارع الأربعين من شارع كعبيش، أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي وإعادة الانضباط للشارع وغلق وتشميع المقاهي المخالفه ومصادرة كافة المضبوطات، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة في الطالبية
حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة في الطالبية

 

ضبط 14 توك توك مخالفا فى حملة بالجيزة
ضبط 14 توك توك مخالفا فى حملة بالجيزة

 

ضبط 14 توك توك مخالفا فى حملة بالطالبية
ضبط 14 توك توك مخالفا فى حملة بالطالبية

 

ضبط التكاتك المخالفة في الطالبية
ضبط التكاتك المخالفة في الطالبية

 

ضبط مركبات التوك توك المخالفة في الجيزة
ضبط مركبات التوك توك المخالفة في الجيزة

مخالفات

تعديات

تكاتك

ضبط التكاتك

حملة لضبط التكاتك

مخالفات التكاتك

محافظة الجيزة

الجيزة

الطالبية



الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير فى البدرشين

الإثنين، 27 فبراير 2023 05:42 م

محافظة الجيزة تنشئ أسواقا نموذجية جديدة فى بولاق.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:03 م

محافظ الجيزة يكلف بتسريع وتيرة الأعمال فى مشروعات الرصف والتطوير

الأحد، 26 فبراير 2023 12:50 م

الرئيس السيسى يطلع على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة

الجمعة، 24 فبراير 2023 05:13 م

محافظ الجيزة يجازى مشرف نظافة بحى جنوب لتقصيره فى عمله

الجمعة، 24 فبراير 2023 03:53 م

محافظ الجيزة يوجه بزيادة ضخ السلع والمنتجات بمعارض "أهلا رمضان"

الخميس، 23 فبراير 2023 12:07 م

محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التطوير بشوارع الدقى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة