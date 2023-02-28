الجيزة تضبط 14 "توك توك" مخالفا فى حملة بالطالبية.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 14 مركبة توك توك للسير المخالف وإعاقة الحركة المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حي الهرم شن حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق على المقاهي المفترشة للطريق العام بشارع الأربعين من شارع كعبيش، أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي وإعادة الانضباط للشارع وغلق وتشميع المقاهي المخالفه ومصادرة كافة المضبوطات، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.



حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة في الطالبية



ضبط 14 توك توك مخالفا فى حملة بالجيزة



ضبط 14 توك توك مخالفا فى حملة بالطالبية



ضبط التكاتك المخالفة في الطالبية