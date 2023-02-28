الجامعة العربية تعقد اجتماعا للتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ

بيشوى رمزى

عُقد بمقر الأمانة العامة الاجتماع الخامس عشر للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة تحت عنوان "التعاون في مجال مكافحة التغير المناخى".

ويأتى الاجتماع تنفيذاً لقرار الدورة (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وقرار الدورة 77 لجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة 29 ممثلا عن المنظمات العربية والأممية، إضافة إلى القطاعات المختلفة من المنظمتين ومكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد عقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، السفير علي بن إبراهيم المالكي، ونائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) منير ثابت.

كما ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات من بينها: مخرجات Cop27 والتآزر بين الاتفاقيات الدولية الثلاث والخاصة بتغير المناخ والأمن المائي والغذائي والطاقة، وانعكاساتهما على المنطقة العربية والحد من الكوارث والإنذار المبكر، والأمن المناخي واستدامة السلام.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع برامج عن انشطة مشتركة يتم تنفيذها في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة.