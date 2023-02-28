التنمية المحلية: 460.6 مليون جنيه لدعم المشروعات بالوادى الجديد

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمقر الوزارة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية بالمحافظة، وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية، والدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة النظافة، وركز اللقاء أيضا على أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر، والمشروعات الاقتصادية الممولة من وزارة التنمية المحلية، والإجراءات التى تقوم بها المحافظة لجذب المزيد من السكان لتعمير المناطق غير المأهولة بالمحافظة، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة بمحافظة الوادى الجديد لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى للمواطنين بما يساهم زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وإزالة أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ، موضحًا أن اجمالى الاعتمادات المخصصة لمحافظة الوادى الجديد يبلغ 460,6 مليون جنيه لدعم قطاعات رصف الطرق والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه يجرى حالياً الإنتهاء من أعمال التشطيبات وتأثيث أول مجمع حكومى مميكن على مستوى المحافظات بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المجمع مقام على مساحة 101 فدان وبتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

وأشار اللواء محمد الزملوط إلى وجود متابعة على أرض الواقع للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تتنوع فى عدة قطاعات منها الصحة والزراعة والطرق، مشيداً بجهود القيادة السياسية فى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة، والتى يتم تنفيذها فى 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة، عبر تنفيذ حوالى 307 مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

واستعرض اللواء هشام آمنة خلال اللقاء أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، من خلال انشاء مجزرين بمدينتى الخارجة وموط بتكلفة قدرها 62 مليون، حيث تم الانتهاء من الأعمال الاعتيادية بنسبة 100%، وجارى إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية، كما يجرى العمل على رفع كفاءة 7 مجازر أخرى بالمحافظة.

وتابع اللواء آمنة مشروعات البنية الأساسية الممولة من الوزارة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، حيث تم تنفيذ وتسليم 3 خلايا دفن بالخارجة والدخلة والفرافرة بتكلفة 95 مليون جنيه، كما تم إصلاح ورفع كفاءة 42 معدة بتكلفة 10 ملايين جنيه، لافتا إلى دعم الوزارة أيضا فى توفير الكشافات الموقرة للطاقة الكهربائية، حيث تم توريد وتركيب 24,5 ألف كشاف بتكلفة 37 مليون جنيه، حققت وفر فى فاتورة الكهرباء يقدر بـ68 مليون جنيه.

وتناول اللقاء ملف توفير فرص العمل للشباب والمرأة بالوادى الجديد عبر توفير التمويل اللازم للراغبين فى إقامة مشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية ووزارة التنمية المحلية خاصة فى مجال المشروعات التراثية واليدوية والحرفية حيث تم توفير ما يقرب 395 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة من خلال الوزارة.

وأشار اللواء محمد الزملوط إلى أن اللقاء تناول آخر المستجدات فى تنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة الوادى الجديد ومحافظات "الغربية -كفرالشيخ – المنوفية" ضمن مشروعات الجذب السكانى للاراضى الجاهزة للاستصلاح الزراعى كخطوة لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى لهذه المحافظات وفتح الطريق لباقى المحافظات لتعمير الصحراء والخروج من الوادى الضيق والتكدس السكانى فى ظل عدم وجود ظهير صحراوى يسمح بالتمدد العمرانى، إضافة إلى توطين 100 ألف مواطن ضمن مشروع زيادة الرقعة الزراعية بالوادى الجديد وتحقيق التوسع العمرانى والزراعى لتنفيذ خطة الجذب العمرانى والسكانى للمحافظة.