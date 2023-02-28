"التنمية المحلية" تعلن تسليم مدفن صحى للمخلفات بالعريش بتكلفة 31 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تسليم محافظة شمال سيناء المدفن الصحى الآمن بمدينة العريش بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 31 مليون جنيه، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، إن اللجنة المشكلة، والتى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى إلى المحافظة، لافتا إلى أنه تم إنشاء المشروع على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوى على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات، بالإضافة إلى شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه جارى تنفيذ المدفن الصحى بمدينة بئر العبد بتكلفة حوالى 26 مليون جنيه، كما أنه جارى التنسيق مع المحافظة لتحديد موقع لإنشاء المدفن الصحى بمدينة الشيخ زويد بتكلفة حوالى 68 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم المحافظة، 2 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 6 ملايين جنيه للمساعدة فى نقل التولد اليومى من مدينتى العريش وبئر العبد وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء 131 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.