التموين تبدأ غداً صرف الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غداً، فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات،عن مقررات شهر مارس مع صرف الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية ، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.