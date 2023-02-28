اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:20 م
أكرم القصاص
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التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية في الصومال

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:00 م
التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية في الصومال الأوضاع في الصومال
أ ش أ

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‎‎أكد الأمين المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، التزام المنظمة بمواصلة جهودها الإنسانية والتنموية في الصومال بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى الصومال، بوزير الداخلية والشؤون الفيدرالية الصومالي أحمد معلم فقي، حيث أشاد بخيت بجهود الحكومة الصومالية لتقديم الخدمات في المناطق المحررة وللمتضررين من آثار الجفاف، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وتم استعراض الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد وجهود الحكومة الصومالية لمكافحة الإرهاب وبناء السلام وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، إلى جانب تحسين الأوضاع الإنسانية وخاصة في ضوء آثار الجفاف الذي ضرب عددًا من أقاليم الصومال.

 


التعاون الإسلامي

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