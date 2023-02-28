التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى جهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى جهينة المركزى طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث صعق كهربائى بدائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج، تم توقيع الكشف الطبي على الجثة، وتبين أن سبب الوفاة " صدمة عصبية أدت لتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم التصريح بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لحادث صعق التيار الكهربائى له عقب ملامسة يده أحد الأسلاك العارية من محول كهرباء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بورود إشارة من المستشفي جهينة المركزي لمركز شرطة جهينة بوصول الطفل أحمد محمد ا ن 10 سنوات تلميذ " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء ويقيم دائرة المركز .

وبسؤال كل من والدته فايزة ا م ا 35 سنة ربة منزل، وجدة لوالده البدري ن ع ن 53 سنة عامل زراعي ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو المذكور أمام المنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية من محول كهرباء بذات الناحية مما نتج عنه صعقه ووفاته بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية أدت لتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وتم التصريح بدفن الجثة.