البيت الأبيض يحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة الفدرالية

أمر البيت الأبيض، الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوما تطبيق "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق، على الأمن القومي الأمريكي.

وحسب موقع الحرة، قالت الرئاسة الأمريكية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونجرس في نهاية ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونج، تنفيذا للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل يناير.

The Administration has made advancing our nation’s cybersecurity a top priority.



Today, OMB is releasing guidance on implementation of the “No TikTok on Government Devices Act,” requiring agencies to cease using the app except in select circumstances.https://t.co/rQp9CTI2b9