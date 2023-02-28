اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض يحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة الفدرالية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:15 ص
البيت الأبيض يحظر "تيك توك" من أجهزة الحكومة الفدرالية تيك توك
وكالات

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أمر البيت الأبيض، الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوما تطبيق "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق، على الأمن القومي الأمريكي.

وحسب موقع الحرة، قالت الرئاسة الأمريكية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونجرس في نهاية ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونج، تنفيذا للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل يناير.

 

 

وفي مذكرتها، أمرت يونج مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل" التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ويأتي القرار الأمريكي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنه "ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن".

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.

 


البيت الابيض

تيك توك

كندا

الكونجرس



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