اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:29 م
أكرم القصاص
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البرلمان الأوروبى يقرر حظر "تيك توك" على هواتف موظفيه

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:20 م
البرلمان الأوروبى يقرر حظر "تيك توك" على هواتف موظفيه البرلمان الأوروبى -أرشيفية
وكالات

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أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبى قرر حظر تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، حسب مسؤول في الاتحاد، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.
 
وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفاً أنه من المتوقع الإعلان عن القرار قريباً.
 
وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضاً على هواتف الموظفين، ما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها.
 
وتنفي بكين مراراً وجود مثل هذه النوايا. وتيك توك محظور على الأجهزة المملوكة للحكومة التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ الأمريكي. واتخذت كندا قراراً مشابهاً، أمس الاثنين، كما حظرت الهند التطبيق.

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