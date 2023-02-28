اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:59 ص
أكرم القصاص
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البحرين وسوريا توقعان مذكرة تفاهم لإرسال أطباء ومستلزمات لعلاج مصابي الزلزال

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:00 ص
البحرين وسوريا توقعان مذكرة تفاهم لإرسال أطباء ومستلزمات لعلاج مصابي الزلزال زلزال سوريا
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وقعت البحرين وسوريا،الاثنين، مذكرة تفاهم لإرسال مجموعة من الأطباء البحرينيين للمساهمة في علاج مصابي الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا، والذي خلف عددا من الضحايا والمصابين إلى جانب تدمير كبير في البنى التحتية، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.


ووقع المذكرة الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، مع نقيب أطباء سوريا الدكتور غسان فندي، خلال الزيارة التي يقوم بها وفد المؤسسة البحرينية إلى دمشق لإيصال شحنة المساعدات الأولى من البحرين إلى سوريا، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضح أنه بموجب المذكرة سيتم العمل على توفير بعض المستلزمات الطبية اللازمة التي تحتاجها سوريا في الوقت الراهن التي ستساهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمتضررين من الزلزال.


بدوره، أكد الدكتور غسان فندي اعتزاز الشعب السوري بالعلاقات التاريخية والصداقة التي تربط البلدين، والموقف المشرف من البحرين خلال كارثة الزلزال، مشيرا إلى أهمية المذكرة للاستفادة من الخبرات الطبية البحرينية في علاج العديد من الحالات والإصابات إضافة إلى المستلزمات الطبية التي سيتم توفيرها بناء على قائمة الاحتياجات التي سُترفع للفريق الطبي البحريني على ضوء الزيارة الميدانية للفريق للعديد من المستشفيات ومراكز العلاج في مواقع الزلزال في سوريا.


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