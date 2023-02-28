اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:02 ص
أكرم القصاص
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البابا فرنسيس يعتزم زيارة المجر خلال شهر أبريل المقبل

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:00 ص
البابا فرنسيس يعتزم زيارة المجر خلال شهر أبريل المقبل البابا فرنسيس
أ ش أ

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يعتزم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارة المجر خلال الفترة بين 28 و30 أبريل المقبل ولقاء رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان، حيث سيعقد الجانبان مباحثات من المتوقع أن تهيمن عليها قضيتا الحرب الأوكرانية- الروسية والمهاجرين.


وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين إن البابا فرنسيس سيلتقي أيضًا بالفقراء وكذلك الشباب واللاجئين، وفقا لبرنامج أصدره الفاتيكان.


ومن المقرر أن يلتقي الجانبان في العاصمة المجرية بودابست، وهي الزيارة الثانية للبابا فرنسيس (الذي يبلغ من العمر 86 عامًا) إلى البلاد خلال عامين، حيث كانت الأولى في شهر سبتمبر عام 2021، قضى خلالها سبع ساعات فقط في المجر لترؤس قداسا ولقاء أوربان على انفراد.


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