الانتهاء من تطوير نقاط الشرطة فى قرى حياة كريمة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت محافظة الغربية في بيان لها عن الانتهاء من تطوير 9 نقاط شرطية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 نقاط بقرى "شبراملس، سنبو الكبرى، سنباط، الغريب، شرشابة، سندبسط، حانوت، نهطاى وتفهنا العزب".