الانتهاء من تطوير نقاط الشرطة فى قرى حياة كريمة بالغربية

أعلنت محافظة الغربية في بيان لها عن الانتهاء من تطوير 9 نقاط شرطية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 نقاط بقرى "شبراملس، سنبو الكبرى، سنباط، الغريب، شرشابة، سندبسط، حانوت، نهطاى وتفهنا العزب".
وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن المحافظة قد انتهت من تنفيذ 558 مشروعا من إجمالي 943 إلى جانب العمل في باقي المشروعات بنسبة تنفيذ إجمالية 86 % وذلك داخل 9 وحدات محلية تضم 54 قرية و88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
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