اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأرصاد الأمريكية تحذر من سلسلة عواصف وأعاصير جديدة على غرب وشمال البلاد

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:35 ص
الأرصاد الأمريكية تحذر من سلسلة عواصف وأعاصير جديدة على غرب وشمال البلاد أعاصير - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من سلسلة أخرى من العواصف والأعاصير الثلجية التي ستهب على غرب وشمال غربي البلاد.

وذكرت الأرصاد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن سلسلة عواصف وأعاصير اجتاحت المناطق الوسطى من الولايات المتحدة بالتزامن مع ثلوج مطيرة ورياح تهب على شمال وغرب البلاد.

وأدت الرياح القوية إلى انقطاع الكهرباء عما يقرب من 227 ألف منزل، نصفها في ولاية ميشيجان التي تستعد إلى موجة أخرى من الجليد والثلوج، كما انقطعت الكهرباء عن مناطق في أوكلاهوما وتكساس وكاليفورنيا وميزوري.

وسجلت الأرصاد 7 أعاصير على الأقل في أوكلاهوما وإصابة 12 شخصا بالإضافة إلى إعصارين في كانساس.. مضيفة أن الرياح سرعتها 114 ميلا في تكساس وهي إعصار من المستوى الثالث.. وأصدرت السلطات في سبع ولايات إنذارات باليقظة والحذر وسط توقعات بسقوط ثلوج كثيفة قد تصل إلى 10 بوصات في شلالات ولاية واشنطن.

 


الأرصاد الجوية الأمريكية

اعاصير

عواصف

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