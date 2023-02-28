اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:22 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية فى تركيا إلى قتيلين و140 مصابًا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:09 م
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية فى تركيا إلى قتيلين و140 مصابًا زلزال تركيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس الإثنين، إلى قتيلين و140 مصابا.
 
وأوضحت آفاد في بيان لها أن 12 شخصا من المصابين في حالة صحية حرجة، مضيفة أن هناك 40 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج، في حين تماثل باقي العدد للشفاء.
 
 
وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مبانٍ مهدمة من أصل 31.
 
 
وكان زلزال بقوة درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة "يشيل يورت" التابعة لولاية ملاطية التركية أمس الإثنين، بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الزلزال المدمر الذي أتى على أجزاء مختلفة من تركيا وسوريا، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.
 

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