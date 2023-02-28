اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

احتجاجات فى مولدوفا بسبب ارتفاع الأسعار.. واشتباكات مع الشرطة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:56 م
احتجاجات فى مولدوفا بسبب ارتفاع الأسعار.. واشتباكات مع الشرطة احتجاجات مولدوفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت العاصمة المولدوفية كيشيناو مظاهرات جماهيرية مناهضة للحكومة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
 
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة طوقت المتظاهرين، الذين خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة، وحاول عدد من المشاركين في التظاهرة اختراق الطوق.
 
كما شهدت كيسيناو احتجاجا جماهيريا آخر على ارتفاع الأسعار والتعريفات، دعا المتظاهرون الحكومة إلى دفع فواتير الشتاء للتدفئة والكهرباء، فيما طالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة مايا ساندو والحكومة.
 
تم التخطيط لهذا الإجراء في الأصل أمام مكتب رئيس البلدية، ولكن صباح الثلاثاء أصدرت إدارة المدينة رسالة مفادها بأنه في وسط كيشيناو ولعدة أيام، حتى 2 مارس، سيكون وصول المركبات والأشخاص محدودا، بسبب زيارة الرئيسة اليونانية إيكاترينا ساكيلاروبولو إلى مولدوفا.
 
قرر المنظمون عدم إلغاء الحدث، بل الاستمرار في الاحتجاج، وقاموا بمسيرة على طول الشارع الرئيسي في كيشيناو. ومع ذلك، في الطريق إلى الساحة المركزية، تم إيقاف طابور من المتظاهرين بواسطة طوق من الشرطة.
 
كما وقعت اشتباكات مع الشرطة عند مداخل العاصمة المولدوفية، حيث منعت وكالات إنفاذ القانون الحافلات التي تقل المواطنين الراغبين في حضور الاحتجاج.

مولدوفا

احتجاجات مولدوفا

شرطة مولدوفا

اشتباكات

ارتفاع الأسعار فى مولدوفا

الازمة العالمية

ازمة الاقتصاد العالمى

الحرب الروسية الاوكرانية

ازمة الديون العالمية

التضخم العالمى

الأزمة العالمية

ارتفاع الاسعار

أزمة الغذاء

اسعار الغذاء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة