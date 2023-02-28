إعادة إصدار روايات جيمس بوند فى الذكرى 70 لنشرها دون "إشارات عنصرية"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه سيتم إعادة إصدار روايات جيمس بوند لإيان فليمنج بعد إزالة عدد من المراجع العرقية ومصطلحات ومواقف "تعتبر مسيئة من قبل القراء المعاصرين".

ويصادف شهر أبريل مرور 70 عامًا على نشر "كازينو رويال"، وهو أول كتاب للمؤلف فليمنج تظهر فيه شخصية الجاسوس البريطاني جيمس بوند. وللاحتفال بهذه المناسبة ، سيتم إعادة إصدار مجموعة كاملة من روايات الإثارة.

وأوضحت الصحيفة أن شركة إيان فليمنح للنشر ، التي تمتلك حقوق عمل المؤلف ،قامت بتعيين قراء من مختلف الأطياف للنظر في النصوص وتقديم توصيات للتغييرات. تشمل التغييرات إزالة كلمة "زنجى" في جميع الروايات تقريبًا ، وحذف الإشارات إلى العرق لعدد من الشخصيات الثانوية.

وستحمل الكتب المعاد إصدارها أيضًا إخلاء مسئولية ، وفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية ، والذي سيشرح التغييرات ويقول : "لقد كتب هذا الكتاب في وقت كانت فيه المصطلحات والمواقف التي يمكن اعتبارها مسيئة من قبل القراء المعاصرين شائعة. تم إجراء عدد من التحديثات في هذه الطبعة ، مع الإبقاء بأكبر قدر ممكن من النص الأصلي والفترة التي تم كتابتها فيها."

وتدور العديد من التغييرات في كتب بوند حول تصوير السود. فى "عش ودعهم يموتون"، تم تغيير تعليق بوند القائل بأن المجرمين الأفارقة المحتملين في تجارة الذهب والألماس هم "أشخاص جميلة ملتزمة بالقانون ، إلا عندما يكونون في حالة سكر " ، وتم إزالة "عندما يكونون فى حالة سكر".

ويأتي تغيير آخر في مشهد حيث يزور بوند ملهى ليلي في هارلم ، وتم تغيير الإشارة إلى "الجمهور يلهث وينخر مثل الخنازير في الحوض الصغير" إلى "بوند يمكن أن يشعر بالتوتر في الغرفة".

قال بيان من منشورات إيان فليمنج إلى "تليجراف" إنهم "راجعوا نص كتب بوند الأصلية وقرروا أن أفضل مسار عمل لنا هو اتباع نهج إيان".