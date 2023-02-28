إصابة 5 سيدات بحالة تسمم فى حلوان بسبب وجبة فاسدة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 سيدات بحالة تسمم في منطقة حلوان بعد تناولهم وجبة فاسدة من إحدي المطاعم ، وتم القبض على صاحب المطعم ليتم التحقيق معه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات بمنطقة حلوان، بإستقبال كلا من "دنيا. م"، 40 سنة، و"منار.ا" 22 سنة، و"إلهام.م" 22 سنة، و"هدي.خ" 34سنة، و"فاطمة.م" 22 سنة، جميعهم موظفات، جراء إصابتهم بتسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة من مطعم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث من القبض صاحب المطعم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.