إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 5 أشخاص بحالة تسمم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج في الجيزة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عدد من الأشخاص لحالة تسمم، بإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص تناولوا وجبة طعام مما أسفر عن إصابتهم بنزلة معوية، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور لتلقي العلاج وإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.