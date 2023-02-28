اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:35 م
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إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم فى الجيزة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:25 م
إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم فى الجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 5 أشخاص بحالة تسمم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج في الجيزة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عدد من الأشخاص لحالة تسمم، بإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص تناولوا وجبة طعام مما أسفر عن إصابتهم بنزلة معوية، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور لتلقي العلاج وإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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