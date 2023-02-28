اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:06 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:27 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 3 أشخاص أثر إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى  أمام مدخل مركز ملوي، بسبب السرعة، فيما أصيب شاب إثر انقلاب دراجته النارية بمدينة المنيا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز ملوي.
 
بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية أفادت وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 3أشخاص ، وتم نقلهم إلى المستشفي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وكدمات وسحجات.
 
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة إسلام سيد 22 عاما، بكسر بالذراع الإيسر، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على الدراجة تحت تصرف النيابة العامة.
 

مديرية الامن

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ادارة المرور

اخبار المنيا

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