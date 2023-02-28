اليوم السابع
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إحالة شاب للمحاكمة لاتهامه بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض بسبب مضايقة فتاة بالمرج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:28 م
إحالة شاب للمحاكمة لاتهامه بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض بسبب مضايقة فتاة بالمرج محاكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدى بالضرب على شاب بسبب مشاجرة بينهما.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

 

وبالانتقال وسؤال المجنى عليه، أقر بأنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الجانى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مشاجره

إصابة مواطن في مشاجره

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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