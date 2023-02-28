اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 31 قضية منوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:11 م
أمن المنافذ يضبط 31 قضية منوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد من ضبط قضية وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (3175) مخالفة مرورية متنوعة.
 
وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (31) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (234) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط قضية.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 
 
 

امن المنافذ

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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