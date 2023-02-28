أطعمة تساعدك في الحفاظ على نظافة دمك

كتبت فاطمة ياسر

يزيد تناول نظام غذائي غني ب فيتامين سي والحديد من إنتاج كرات الدم الحمراء في الدم ، مما يحسن تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ومن المهم الحفاظ على صحة الدم ونظافته من أجل صحتك العامةو تساعد خلايا الدم الحمراء (RBCs) في الدم على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم ، والتي تعتبر حيوية للأداء العام، وذلك وفقا لموقع “indiatoday-”.

ومن أجل الحفاظ على صحة دمك ، شارك خبير التغذية أنجالي موكرجي منشورًا حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الهيموجلوبين ، وإضافة العناصر الغذائية الأساسية إلى الدم ودعم تدفق الدم الصحي.

ووفقًا للخبير ، فإن تناول نظام غذائي غني بفيتامين سي يزيد من إنتاج كرات الدم الحمراء في الدم، وبحسب خبير التغذية ، فإن "اتباع نظام غذائي غني بالحديد وفيتامين سي والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ويساعد عصير عشبة القمح الغني بالحديد والسوداء والدبس والفاصوليا والتوفو على زيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم.

والخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للدم الصحي.

وعصير البرتقال والتمر والعسل والزبيب وعصير القراصيا كلها مصادر رائعة للحديد والبروتين للحفاظ على صحة الدم.