أستاذ علاقات دولية: اتفاق أيرلندا الشمالية يضمن لبريطانيا تدفق بضائعها للاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

قال صلاح قيراطة، أستاذ العلاقات الدولية، إن اتفاق القواعد المنظمة للتجارة مع إيرلندا الشمالية ضمن لبريطانيا تدفق بضائعها إلى الاتحاد الأوروبى عبر أراضى أيرلندا الشمالية.

وأضاف خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيرلندا الشمالية ستكون بمثابة نقطة الاتصال البري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الاتفاق يحمل أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين.

ولا يزال هناك ترقب إذا ما كان الاتفاق سيذهب للمدى الكافي لإنهاء المأزق السياسي في إيرلندا الشمالية وإرضاء المنتقدين في بريطانيا والإقليم.

ومن المتوقع أن يُسهّل الاتفاق الجديد عملية تفتيش البضائع القادمة من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية، ويمنح الإقليم البريطاني رأيًا في قواعد الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليه تنفيذها بموجب الشروط المعقدة للخروج من التكتل.