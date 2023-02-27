وكيل تعليم كفر الشيخ يلتقى أوائل الثانوية العامة قبل التصفية النهائية

كفر الشيخ - محمد سليمان

التقى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفرالشيخ، بفريق أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة، الممثل للمحافظة، قبل سفره إلى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، للمشاركة في التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل الوزارة على حرصه على دعم الطلاب قبل السفر. تم اللقاء بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، و محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية وحموده يونس، موجه عام اتحاد الطلاب، ودكتورة عزة الدعدر، الموجه الأول المركزي وفتحية محروس ومحمد خالد، أعضاء المكتب الفني لاتحاد الطلاب، وهاني حمدان، رئيس غرفة العمليات، متمنيا التوفيق لأبنائنا الطلاب والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الفريق سبق وشارك في المسابقة على مستوى القطاع الثاني الذي تضمن ست محافظات، وفاز بالمركز الأول.



الحضور اثناء اللقاء



جانب من لقاء وكيل تعليم كفر الشيخ بقريق أول الطلاب