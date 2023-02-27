وفد من صناعات الأغذية الزراعية الإيطالية يزور مصر خلال شهر مارس

كتب مدحت وهبة

كشف ميكيلي كواروني سفير ايطاليا لدى مصر ، عن تنظيم زيارة لوفد من المؤسسات المختصة ورجال الأعمال في مجال الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية الإيطالية لمصر، خلال مارس المقبل، لافتا إلى أن تلك الزيارة تأتي تحت رعاية وزارة الخارجية الإيطالية ووكالة التعاون الإيطالي، بالإضافة إلى بعض الشركات الرائدة في الأمن الغذائي وتمثيل لبعض اصحاب المنفعة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى ل قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى تحت عنوان نحو طريق النمو المستدام لمناقشة فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكلمة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف كواروني أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وايطاليا وتقديم الدعم لمصر في مجال الاستدامة بمشاريع مشتركة كما أن الزيارة تركز على زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص والعام والتمويل والمشاركة في المجال التعاون الثنائي ومصر لافتا الى إلى بدء مناقشات المرحلة الجديدة للبرنامج الايطالي المصري والذي يشهد حشد مزيد من الموارد في مجالات المياه والغذاء والطاقة بما يتوائم مع أجندة المناخ ورؤية مصر 2030.

وأكد كواروني أن بلاده لديها تاريخ طويل للتعاون مع مصر في قطاع الزراعة والقطاعات الغذائية وتنفيذ العديد من البرامج و أن العالم بأكمله يعاني من مشاكل في الأمن الغذائي، وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي وعلى القطاع الزراعي، كما ساهمت في رفع أسعار المواد الغذائية الاساسية خاصة القمح، مثنيا على الجهود التي قامت بها الجهود المصرية والاستجابة بالنسبة للقطاع الامداد والتخزين.

ونوه كواروني أن بلاده اعطت اولوية لقطاع الأمن الغذائي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية في مجال الزراعة والغذاء ووكالات الأمم المتحدة وغيرها، كما أطلقت حوار البحر المتوسط واجتماعين وزاريين مشاركة من الجانب المصري في يوليو الماضي لافتا الى أنه بالنسبة للحوار البحر المتوسط قامت إيطاليا بإطلاق منصة تحت رعاية بنك التنمية الايطالي من اجل تقديم القروض خاصة بالزراعة لدول البحر المتوسط الأكثر تأثرا بمشكلة الغذاء، والتعاون بين الاتحاد المتوسطي واطلاق عدة برامج على أرض الواقع خاصة بالأبحاث في مجال الامن الغذائي، كما اعطت مصر أولوية.