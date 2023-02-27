اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية تركيا: مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى ونتطلع لتعزيز العلاقات

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:38 م
وزير خارجية تركيا: مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى ونتطلع لتعزيز العلاقات وزيرا خارجية مصر وتركيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو أن مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى والشرق الأوسط بشكل خاص، مشيرا إلى أن القاهرة وأنقرة ستعملان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أرفع، لافتا إلى أن وجود الوزير سامح شكرى له مغزى كبير جدا متقدما بالشكر له.

 

بدوره، عبر وزير الخارجية سامح شكرى عن شكره وتقديره للجانب التركى بحفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه محمل برسالة تضامن ومؤازرة ومواساة للشعب التركى على المستوى القيادة والحكومة والشعب المصرى بعد كارثة الزلزال، مشيرا إلى أن مصر تعمل بكل جهد لمؤازرة الأشقاء فى تركيا لتجاوز المحنة، لافتا إلى أن المساعدات المصرية التى قدمتها مصر أقل ما يمكن تقديمه لمواجهة الكارثة.

 

ولفت وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره التركى، الاثنين، إلى أن المساعدات المصرية تؤكد ما يربط بين الشعبين المصرى والتركى الشقيقين.


وزير الخارجية

سامح شكري

اخبار مصر

شكرى يتوجه الى سوريا

وزير الخارجية يتوجه الى تركيا

شكري يلتقي بشار الاسد

بشار الاسد يشكر مصر

اخبار سوريا

زلزال سوريا

زلزال تركيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة