وزير الزراعة: القطاع الزراعى حقق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار

وأضاف السيد القصير فى كلمته خلال قمة الصناعات الغذائية فى نسختها الأولى، أن القطاع الزراعى حقق قيمة صادرات تقدر 7.5مليار دولار حسب الإحصائية الأخيرة ب400منتج يتم تصديرها لعدد كبير من الدول فضلا عن 80سوق جديدة تم التوسع فيها وتصدير المنتجات المصرية إليها خلال السنوات الأخيرة وخلال السنوات الثمانية الأخيرة وجهت الحكومة إلى دعم المحاصيل الزراعية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ووضعها ضمن أولويات مشروعات التنمية نظرا لأنه يساهم بنسبة 15% من قيمة الدخل القومى تقريبا و25%من حجم العماله كما يستحوذ 16%من حجم الصادرات مايعزز الاحتياطى النقدى .

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة أضاف الرقعه الزراعية 350ألف فدان إضافة إلى 700الف فدان سيتم الانتهاء منها قريبا و250الف فدان أضافها مشروع تنمية توشكى و500الف فدان اضافتها مشروع تنمية وسط سيناء فضلا عن العديد من المشروعات التى تعمل الدولة عيها حاليا وكلفتها مليارات الجنيهات للتوسع فى الرقعه الزراعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قمة الصناعات الغذائية Cairo Food Summit” في نسختها الأولى تحت عنوان “نحو طريق النمو المستدام”ومن المقرر أن تناقش القمة في نسختها الأولى فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع المواضيع التي تشمل كافة جوانب قطاع الزراعة والأغذية في مصر، وبحضورالوزراء وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.