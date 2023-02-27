وزير الري: البصمة المائية للمحاصيل كلمة السر في تحديد المساحات المزروعة

كتبت منال العيسوى

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الري ، على أهمية البصمة المائية في تحديد مساحات المحاصيل المنزرعة وضع اعتبارات أخرى في تحديد هذه المساحات بخلاف البصمة المائية، فمثلا نجد محصول الأرز يتم تحديد مساحات زراعته بعد النظر إلى البصمة المائية للمحاصيل إلى جانب اعتبارات أخرى منها أبعاد استيراده من الخارج، وكذلك أهميته كمحصول استراتيجي.

وأضاف وزير الري، خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي تنظمها وزارة البيئة ، اليوم الإثنين، أن البصمة المائية للمحاصيل مهمة في تحديد المساحات المنزرعة للمحاصيل ، وإن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير في قطاع المياه بما يفرضه على الدولة بحث آليات التعامل مع هذه التحديات، وتم صرف كميات مياه من السد العالي، خلال فصل الشتاء الجاري أكبر من التصريف الطبيعي في هذا التوقيت، بسبب قلة مياه الأمطار على منابع النيل وكان لا يمكن أن نترك المحاصيل في مصر عرضة للخطر.

وأشار الوزير إلى أن الأحداث المتطرفة التي تحدث في حوض النيل تؤثر على مصر، متابعا: ساعات بيجيلي كميات مياه كبيرة في وقت مش مستعد ليه وساعات بتيجي كميات مياه أقل، كما يتم العمل على حماية من السيول وعندنا 1600 منشأ للحماية من السيول في مصر.