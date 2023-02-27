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وزير الخارجية يتوجه لسوريا وتركيا لتقديم التعازي ودعم ومؤازرة الدولتين الشقيقتين

الإثنين، 27 فبراير 2023 07:39 ص
وزير الخارجية يتوجه لسوريا وتركيا لتقديم التعازي ودعم ومؤازرة الدولتين الشقيقتين وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر. 
 
صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين. 
 
هذا، ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها
 
 

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