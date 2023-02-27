وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع تدوير مخلفات فى المنيا بتكلفة 90 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم، مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، وذلك تمهيداً لتسليم المصنع للمحافظة وتشغيله رسميًا، رافقه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي ومحافظة المنيا.

وخلال الجولة التفقدية استمع وزير التنمية المحلية إلي شرح تفصيلي من ممثلي وزارة الانتاج الحربي حول مكونات المصنع المقام علي مساحة 11فدان بطاقه تصميمية 20طن / ساعة بمعدل 320 طن يوم بتكلفة حوالي 90 مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

وقال اللواء هشام آمنة أن محافظة المنيا ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين وديرمواس وملوي ، وأوضح وزير التنمية المحلية أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه.

كما أكد وزير التنمية المحلية علي توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات ، مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات المنظومة والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية طبقاً للمواعيد المحددة والإسراع من وتيرة الأعمال بما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.