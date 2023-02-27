وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز ملوى فى المنيا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ملوي، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة علي أرض المحافظات لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وتفقد وزير التنمية المحلية، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية معصرة ملوى، ومن بينها عدد من المدارس وحدة الإسعاف والسوق الجديد وموقف السيارات الجديد ومركز الشباب و مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية و مركز تنمية الأسرة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يهدف تغيير وتحسين حياة المواطنين بالقرى المستهدفة للأفضل وتحسين معيشتهم وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجالات .

وقال وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة المنيا تستهدف في المرحلة الأولي 5 مراكز " العدوة ، مغاغة ، أبو قرقاص ، ملوى ، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوي معيشة حوالي 3 مليون مواطن بالقرى المستهدفة وبتكلفة حوالي تتخطي 30 مليار جنيه.