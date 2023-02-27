اليوم السابع
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وزيرة دفاع النمسا: نبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:30 م
وزيرة دفاع النمسا: نبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية وزيرة الدفاع في النمسا كلوديا تانر
أ ش أ

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أكدت وزيرة الدفاع في النمسا كلوديا تانر أن بلادها تبحث شراء دفعة جديدة من الصواريخ الدفاعية من أموال الميزانية الإضافية للقوات المسلحة.


وقالت تانر - في تصريحات اليوم الاثنين إن المزيد من الصواريخ الاعتراضية مطلوبة بشدة في المرحلة الراهنة، لافتة إلى أن هناك العديد من عروض الشراء.


وأوضحت الوزيرة أنه سيتم استثمار 1.6 مليار يورو في تطوير الحماية الذاتية لمقاتلي "ايرو فايترز" الحالية، مشيرة إلى اتفاق القوات المسلحة النمساوية على خدمات تدريب للطيارين في الخارج.


يذكر أن البرلمان النمساوي اعتمد ميزانية اضافية لتطوير القوات المسلحة بعد تصاعد الأخطار في أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


النمسا

كلوديا تانر

وزارة الدفاع النمساوية

الصواريخ الدفاعية



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